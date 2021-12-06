Salihli filede 5. sette kazandı

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Torbalı Belediyespor’u uzatma setinde 3-2 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Salihli’nin Sultanları, 16 puana yükselerek grup liderliğini korudu.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. grupta antrenör Hasan Gören yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin altıncı haftasında Torbalı Belediyespor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli’nin Sultanları, birinci ve ikinci seti 25-20 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Konuk takım Torbalı, üçüncü seti 14-25 ve dördüncü seti 13-25 alınca maçta durum 2-2 oldu. Taraftarlarının müthiş desteğiyle uzatma setini 15-8 alan Salihli’nin Sultanları, maçı 3-2 kazandı. Yeşil-beyazlılar, aldığı bu galibiyetle 16 puana yükselerek grup liderliğini korudu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Torbalı Belediyespor’u yenerek ligde altıncı galibiyetini alan lider Salihli Belediyespor’un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta Pazar günü evinde grupta ikinci sırada bulunan Turgutlu Belediyespor ile karşılaşacak.