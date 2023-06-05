Salihli Eğitim Bir-Sen’den birlik ve beraberlik kahvaltısı

Manisa’nın Selendi ilçesinde Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltıda eğitimcilerle sendika yönetimi bir araya geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilciliği tarafından birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenlendi. Öğretmenevinde gerçekleştirilen kahvaltıya yönetim kurulu üyeleri ile üye okul müdürleri katıldı. Kahvaltıda konuşan Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilcisi Alim Turgut, “Eğitimin sahadaki en önemli liderleri olan müdürlerimizle, çok değerli üyelerimizle Türkiye Yüzyılı’ndaki hedeflerimize, elde edilecek yeni kazanımlara birlikte yürümenin mutluluğunu ve heyecanını paylaşmak istedik. Manisa’da ve Türkiye genelinde yetkide istikrar sağlamamıza, büyük yürüyüşümüze, zirveden yeni ufuklar, yeni ufuklardan yeni umutlar, yeni seferler, yeni zaferler çağrımıza el ve omuz veren okul müdürlerimize ve okul müdürlerimizin şahsında emek, ömür ve gönül veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kahvaltıda, sendikaya verdikleri hizmetlerden dolayı geçmiş dönem başkanı Yıldırım Özkan’a plaket verildi.