Salihli, Diyanet Gençlik Merkezine kavuştu

Manisa’nın Salihli ilçesinde Ali İhsan İşlek Diyanet Gençlik Merkezi ve Okuma Salonu, kapılarını dualarla gençlere açtı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda, Mithatpaşa Mahallesi Turan Caddesi’nde hizmete giren merkezin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Saliha Cami İmam Hatibi Serkan Dinçer’in Kur’an-ı Kerim tilaveti dinletisinin ardından konuşan Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, “Gençlerimizin mili ve manevi duygular doğrultusunda erdemli ve ahlaklı birer birey olarak yetişmesi için Salihli’de Ali İhsan İşlek Diyanet Gençlik Merkezi ve Okuma Salonumuzun kapılarını, gençlerimize açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Cami ve diyanet hayatın merkezidir”

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, “Diyanetimizin ülke birliğini, vatandaşlık bilincini, insanlarda yerleştirilmesi ve pekiştirilmesi açısından, ibadet dışında da büyük bir görevi vardır” dedi.

Beraber birlikte yaşama bilincine değinen Prof. Dr. Yıldırım, “Bunu bizim ülkemizde bizlere kazandıran kurumların en başında diyanetimiz ve camilerimiz gelmektedir. Bir Müslüman için cami ve diyanet hayatın merkezidir. Diyanetimiz ayrıca vatandaşlarımızın din etrafındaki kardeşliğini pekiştirmek için sahaya indi. Salihli’de hizmete açılan Ali İhsan İşlek Diyanet Gençlik Merkezi ve Okuma Salonu da bunun bir göstergesidir” diye konuştu.

Salihli’de yaklaşık 28 bin öğrencinin yer aldığını belirten Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, “Bu öğrencilerimizin okumaya, öğrenmeye ve bilim anlamında kendilerini geliştirmeye ihtiyaçları var. Biz ne diyoruz, akıl ve gönül birlikteliğini sağlayabilmiş, insanların geleceğimizi inşa edebileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda bu gibi merkezlerin sayılarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Burayı tahsis ederek gençlerimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen hayırsever Ali İhsan İşlek’e teşekkür ediyorum. Ali İhsan İşlek Diyanet Gençlik Merkezi ve Okuma Salonu, Salihli’ye ve gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Kaymakam Sağlam, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

Manisa İl Müftü Vekili Ramazan Arba ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu’nda birer konuşma yaptığı törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, hayırsever Ali İhsan İşlek’e teşekkür plaketi verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’ın yaptığı duanın ardından Salihli Ali İhsan İşlek Diyanet Gençlik Merkezi ve Okuma Salonu açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Protokol üyeleri daha sonra gençlik merkezini gezdi.

Öte yandan Ali İhsan İşlek Diyanet Gençlik Merkezi ve Okuma Salonu açılışına katılan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, görme engelli 10 yaşındaki Emir Gazi’ye şapkasını hediye etti. Müdür Doğan, Emir Gazi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.