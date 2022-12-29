Salihli Devlet Hastanesi personeli eğitimden geçti

Salihli Devlet Hastanesi personeline yönelik proje yazma ve yürütme üzerine teorik ve pratik bilgilerle eğitim verildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu iş birliğiyle proje üretim sürecine ilişkin metotları konu alan eğitim Salihli Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Salihli Devlet Hastanesi bünyesinde bağlı farklı birim ve unvanlarda görev yapan personel ile hastane idarecilerinin de katılım sağladığı eğitimde eğitmenler Derya Deniz Güven, Cemile Çetin Turan ile Gürkan Soydaş tarafından Erasmus Plus Ka1 -KA2 programlarına yönelik proje yazma ve yürütme üzerine teorik ve pratik bilgiler örnek projeler ile aktarıldı.

Eğitim sonrasında Başhekim Yardımcısı Dr. Adem Çakmak ile Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Gürkan Dericioğlu tarafından eğitmenlere teşekkür belgesi, katılım sağlayan personele de katılım belgeleri verildi.