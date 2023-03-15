Salihli Çini-Seramik Atölyesi Erasmus öğrencilerini ağırladı

Salihli Belediyesi, Erasmus projesi dahilinde 5 farklı ülkeden ilçeye gelen öğrencileri Çini ve Seramik Atölyesinde konuk etti.

Kudret Demir Ortaokulu’nun ev sahipliğinde “Kültürümüz geleceğimizdir” Erasmus Projesi’nde Portekiz, Romanya, İtalya, Makedonya ve Hırvatistan’dan gelen 11 öğretmen ve 24 öğrenciden oluşan kafile, Salihli Belediyesi Çini ve Seramik Atölyesini ziyaret etti. Atölyede Çini ve Seramik eğitmenleri Sare Demirel ve Neşe Yasa ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Ekrem Aysu’nun karşıladığı Erasmus kafilesi, eğitmenlerden aldıkları bilgiler eşliğinde klasik Türk motiflerinden oluşan desenleri 10x10 karolar üzerine renklendirme çalışması yaptı. Atölyede güzel çalışmalar ortaya çıkaran Erasmus kafilesinde bulunan öğrenciler ve öğretmenler, kendilerine böyle bir fırsat sunan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini iletti.