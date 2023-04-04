Salihli Beşiktaşlılar Derneği’nden, özel çocuklara özel etkinlik

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nü özel çocuklarla birlikte kutladı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla özel çocuklara özel etkinlik düzenleyen Salihli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, örnek bir davranışa imza attı. Dernek Başkanı Erkan Esen ve üyeler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki özel öğrencileri ziyaret etti. Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada çocuklarla müzik eşliğinde dans ederken, özel çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Otizm farkındalık gününde engellerin birlikte aşılabileceğine dikkat çeken dernek üyeleri, organizasyon boyunca her bir çocukla tek tek ilgilendi.

"Farkındayız, yanınızdayız" diyen Dernek Başkanı Esen, “Farkındalık gününde özel çocuklarımızı ziyaret ettik. Şunu unutmamalıyız, otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılığın farkındayız ve her zaman onların yanındayız” dedi.