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Salihli Belediyesporlu 6 judocuya milli görev
Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcuları Hilal Öztürk, Şilan Bitgin, Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz, Aysun Ağdeve ve Kemalcan Çavdar, Milli Takım kampı kadrosuna davet edildi.
MANİSA 08.02.2021, 17:26
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Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcuları Hilal Öztürk, Şilan Bitgin, Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz, Aysun Ağdeve ve Kemalcan Çavdar, Milli Takım kampı kadrosuna davet edildi.
31 Ocak -15 Şubat tarihleri arasında Edirne’de gerçekleşecek Milli Takım kampına Salihli Belediyespor Judo Takımından Hilal Öztürk ve Şilan Bitgin, 8 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşecek Milli Takım kampına Kemalcan Çavdar, 10-28 Şubat tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleşecek Milli Takım kampına ise Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz ve Aysun Ağdeve davet edildi. Belediyesporlu judocular, Milli Takım kampında judocular Ay-yıldızlı forma ile temsil etmek için ter dökecek.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milli Takım kampına katılarak Türkiye’yi temsil edecek olan Belediyesporlu judoculara başarılar diledi.