Salihli Belediyespor tek golle yıkıldı

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk maçında kendi sahasında konuk ettiği Manisa Sanayi Yıldızspor’a 1-0 yenildi.

BAL 10.Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor ve Manisa Sanayi Yıldızspor, Manisa derbisinde Salihli İsmail Doğan Erdinç Futbol Sahasında karşı karşıya geldi. Ahmet İlkay Türkyılmaz, Ayhan Uğurlu ve Muhammet Aydınız hakem üçlüsü görev yaptığı maçta sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf konuk ekip Manisa Sanayi Yıldızspor oldu.

Maçta Manisa Sanayi Yıldızspor’a galibiyete taşıyan tek golü ise 6.dakikada Turgay An attı.

Salihli Belediyespor 11 puanda kalırken, Manisa Sanayi Yıldızspor puanını 23e çıkardı.