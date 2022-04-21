Salihli Belediyesinin çalışanları tek bir sofrada buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye birimlerinde görev yapan personelini iftar sofrasında ağırladı.

Gümüş Kafeterya Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına katılan Belediye personelinin ve ailelerinin mübarek Ramazan ayını tebrik eden Başkan Kayda, masaları gezerek herkesin Ramazan Bayramını kutladı.

Ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşmanın en üst düzeyde yaşandığına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Başkan Kayda, Salihli Belediyesi’nin bütün çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu söyledi. Salihli’yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için 2014 yılında yola çıktıklarını belirten Başkan Kayda, tüm çalışanların önümüzdeki günlerde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin ayı olduğunu söyleyen Başkan Kayda, Ramazan ayının bereketini hep beraber iftar sofrasında paylaştıklarını dile getirdi. Mesai arkadaşlarıyla birlikte 8 yıldır Salihli’ye hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Kayda, “Değerli yol arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarımın kıymetleri eşleri ve sevgili çocukları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnanın sizlerle gece gündüz bu güzel şehre hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Sizlerle beraber aynı yolu yürümekten çok mutluyum. Sizlerle birlikte Salihli’ye nasıl hizmet edilir herkese gösterdik ve güzel şehrimizde birçok projeyi birlikte hayata geçirdik” dedi.

İftar programına katılan tüm mesai arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Kayda, “Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Şimdiden tüm yol arkadaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyor, sevdiklerinizle beraber sağlıkla ve mutlulukla dolu daha nice nice bayramlar geçirmenizi diliyorum. Allah, hepimize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin. Salihli’mizi ve sizleri seviyoruz. Hepinize bu davetime katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte daha güzel hizmetlere devam edeceğiz” diye konuştu. İftar programı, Belediye Ney-Kaval Eğitmeni Yalçın Kutkaya’nın ney dinletisi ve Manisa Ülkü Ocakları Başkan Danışmanı Ali Polat Kaya tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, belediye daire müdürleri ve belediye personeli ile eşleri ve çocukları katıldı.