Salihli Belediyesi’nin 2023 Performans Programı oy çokluğuyla kabul edildi

Salihli Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirirken, Belediyenin yeni dönemde yapacağı projelerinin yer aldığı 2023 Yılı Performans Programı, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin kabul oyu, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin çekimser oy vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Kayda, Performans Programını hazırlayan mesai arkadaşlarına teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Yoklama ve geçmiş meclis kararların dağıtılması ile başlayan toplantı da meclis 15 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Komisyonlardan gelen raporlar meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilirken, Kurtuluş Mahallesine SANKO Holding tarafından yapılan Sadi Konukoğlu Pazaryerinde bulunan 13 adet işyeri ile Kent Meydanı içerisinde yer alan 4 adet büfenin 10 yıllığına ihaleye verilmesi talebi ise AK Parti ve MHP meclis üyelerinin kabul oyu, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin ret oyu vermesi sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni dönemde geçen 2,5 yıllık sürede Salihli’ye kazandırdıkları kalıcı eserler ve projelerden dolayı gururlu olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Belediyemizin 2023 yılı Performans Programının hayırlı olmasını diliyorum. Bizler, Salihli’miz için çalışmaya ve hemşehrilerimize daha büyük hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz ” dedi.

Salihli Belediyesi’nin 2023 Yılı Performans Programının görüşüldüğü toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Kayda, ilk 5 yılda büyük projelere imza attıklarını belirterek, “Yıllardır çivi çakılmayan güzel şehrimize modern bir Kent Meydanı kazandırdık. Aynı meydana Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışan güzel bir heykel yerleştirdik. Kurtuluş ve Gümüşçayı Pazaryerlerimiz kısa sürede açılacak. Gümüşçayı 1 ve 2 köprülerimiz ulaşımı rahatlattı. Aile Sağlığı Merkezlerimiz, Atatürk, Keli, Dedetaşı ve Beş Eylül Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verecek. Halk Ekmek fabrikamız çok yakında açılacak. Ramiz Turan Stadının olduğu alana modern bir spor kompleksi yapılacak. Yüksek Hızlı Tren çalışmaları devam ediyor ve şehir içi tren yolu hattı da bu hatta bağlanacak. GES projemizde çalışmalar sürüyor. Gümüşçayı karşısındaki Hacıbektaşlı Mahallesine çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni bir etkinlik alanı yapacağız. Yılmaz ve Poyrazdamları Mahallelerimize yapacağımız yeni köprülerin ihale süreci başladı ve yılsonuna doğru çalışmalar başlayacak” diye konuştu.

Salihli Belediyesi’nin 2023 yılı ve izleyen iki yıla ilişkin bütçe konusu, Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilirken, meclis 24 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’da bütçeyi görüşmek için yeniden toplanacak.