Salihli Belediyesinden müteahhit firmaya ihtar ve yaptırım kararı

Salihli Belediyesi ilçede etkili olan sağanak yağış sonrası özellikle Atatürk Mahallesi ile sanayi sitesinin sular altında kalmasıyla ilgili olarak hızlı tren hattını yapan müteahhit firma hakkında yaptırım kararı aldı.

Açıklamada, hızlı tren hattını yapan müteahhit firmanın kontrolsüz ve dikkatsiz bir şekilde araç geçişi için kullanılan kurutma kanalını doldurması sonucu su baskını yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Akşam saatlerinden itibaren ilçemizde etkili olan sağanak yağış nedeniyle belediye ekiplerimiz, MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri işbirliğinde yağmurdan etkilenen Atatürk, Kırveli ve Dedetaşı mahalleleri ile otogar ve sanayi sitesinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Atatürk Mahallesi ile sanayi sitesinde meydana gelen kanalizasyon ve yağmursuyu rögarların taşması ise hızlı tren hattını yapan müteahhit firmanın kontrolsüz ve dikkatsiz bir şekilde araç geçişi için kullanılan kurutma kanalını doldurması sonucunda olmuştur. Belediye ve MASKİ işbirliğinde kurutma kanalı hemen müdahale edilerek açılmış olup müteahhit firmaya gerekli ihtar ve yaptırım uygulanmıştır” denildi.