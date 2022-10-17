Salihli Belediyesi’nden amatör destek

Salihli Belediyesi, ilçeyi Süper Amatör ve 1. Amatör Kümede temsil eden 14 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

İsmail Doğan Erdinç Spor Sahasında “Renklerimiz farklı olsa da, sevdamız Salihli” temasıyla 2022-2023 Amatör Küme sezon açılış töreni düzenlendi. Amatör Spor Kulüpleri adına konuşan Kapancıspor Kulüp Başkanı ve Kapancı Mahalle muhtarı Ali Ortayol, kulüplere yapılan malzeme desteğinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti. Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur da, yeni sezonda tüm amatör spor kulüplerine başarılar dileğinde bulunarak malzeme desteklerinden dolayı Salihli Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Salihli Belediyesi olarak sporcuların ve amatör kulüplerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçeyi Süper Amatör ve 1. Amatör Kümede temsil eden tüm takımlara yeni sezonda başarılar diledi. Başkan Kayda, “Güzel şehrimiz Salihli’yi amatörde temsil eden 14 spor kulübümüze malzeme dağıtarak yeni sezonda başarılar diledik. Yetenekli gençlerimize ve spor kulüplerimize destek olmayı sürdürüyoruz. Sporun ve futbolun çok sevildiği Salihli’de tüm hemşehrilerime amatör spor kulüplerimize destek olma çağrısında bulunuyorum. Gelin, hep birlikte Salihli’mizi özlenen başarılı günlerine yeniden taşıyalım. Renklerimiz farklı olsa da, sevdamız Salihli” diye konuştu. 2022-2023 Amatör Küme sezon açılışı dolayısıyla Salihli Diyanet Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş tarafından dua edildi.

Konuşmaların ardından Salihli’yi Süper Amatör Kümede temsil eden Kapancıspor ile 1. Amatör Kümede temsil eden Salihlispor, Emirspor, Öz Gençlerbirliğispor, Kocaçeşmespor, Adalaspor, Kösealispor, Kurtuluşspor, Beylikli FK, Keli Zaferspor, Salihli FK, Salihli Demirspor ve Poyrazdamlarıspor kulüplerine malzemeleri teslim edildi.

Tören, Salihli’yi 3. Lig Kadınlar Futbol liginde temsil eden Öz Gençlerbirliğispor ile 14 takım karmasından oluşan gösteri maçıyla sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, kulüp başkanları, teknik direktörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.