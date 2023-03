Salihli Belediyesi Kadınların Günü’nü çiçekle kutladı

Salihli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çarşamba pazar yerinde tezgah açan ve alışveriş yapan kadınlara çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, ilk olarak Belediye birimlerinde görev yapan kadın personele çiçek verilerek Kadınlar Günü kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Çarşamba pazar yerinde devam ederken zabıta ekipleri, Çarşamba pazar yerinde tezgahları gezerek satış ve alışveriş yapan tüm kadınlara çiçek verip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

"Kadınlarımız başımızın tacıdır"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tarihte eşi görülmemiş kahramanlıklara imza atan Türk kadınlarını saygıyla selamladığını ifade ederek, başta şehit anneleri olmak üzere kendini vatanına ve milletine adayan tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Kayda, "Günümüz sosyal hayatının vazgeçilmez unsuru kadınlarımızdır, onların yaptıkları fedakarlıklardır. Kadınlarımız; iş yaşamında olsun, evimizde olsun her alanda yeri asla doldurulamaz. Bizim dinimiz ve milletimiz kadar kadınlara değer veren, onları el üstünde tutan hiçbir millet ve hiçbir din yoktur. Asya bozkırlarında hanım, Osmanlı topraklarında sultan, Cumhuriyet ile hanımefendi olma unvanına sahip Türk kadını, daima değer görmüştür. Kurtuluş Savaşı’nın gizli kahramanları kahraman Türk kadınlarıdır. Kastamonu’da Şerife Bacı’nın, Gördesli Makbule’nin yüreklerindeki vatan sevgisi, her sevginin üstündedir. Her şeyin en güzeline layık olan kadınlarımız maalesef sözlü ve fiili şiddete maruz kalıyorlar. Kadınlara kalkan el, acizliktir. Kadına söylenen kötü söz, zavallılığın göstergesidir. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde son yüzyılda dünya milletlerine örnek olan hakları alan Türk kadını, yine Atatürk’ün ifadesiyle el üstünde tutulmaya layıktır. Kadınlarımız anadır, eştir, kardeştir, namustur, candır. Onlara yönelik her türlü şiddeti nefretle kınıyorum. Toplumsal yaşamımızda kadınlarımıza yönelik tacizin son bulmasını diliyorum. Kendi evladını, vatanımızın bekası için adamış ve şehit vermiş kadınlarımız başta olmak üzere; üreten, alın teri akıtan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.