Salihli Belediyesi ‘İftarda Sizinleyiz’ geleneğini sürdürüyor
RAMAZAN AYINDA KURDUĞU İFTAR SOFRALARI VE GELENEKSEL ETKİNLİKLERİ İLE İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELERDE İLKLERİ YAŞATAN SALİHLİ BELEDİYESİ, BEŞ YIL ÖNCE HAYATA GEÇİRDİĞİ “İFTARDA SİZİNLEYİZ” GELENEĞİNİ HER GÜN FARKLI BİR MAHALLEDE SÜRDÜRÜYOR.
Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ve geleneksel etkinlikleri ile ilçe merkezi ve mahallelerde ilkleri yaşatan Salihli Belediyesi, beş yıl önce hayata geçirdiği “İftarda Sizinleyiz” geleneğini her gün farklı bir mahallede sürdürüyor.
Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen mahalle iftarları, ilçeye deprem bölgesinden gelen aileler ile vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Belediye ekiplerince yemekler hazırlanıyor, ikram aracı ile birlikte iftar sofraları kurularak hep birlikte oruçlar açılıyor. Belediye Başkanı Zeki Kayda da, sürpriz ziyarette bulunarak mahalle sakinlerinin iftar sofrasına konuk oluyor.
Ramazan ayının güzelliklerini yaşatmak, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirmek için mahallelerde iftar sofraları kurduklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemizin her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği ‘İftarda Sizinleyiz’ programında bereket soframızda gönül birliği yaptığımız hemşehrilerimiz ile buluşuyoruz. Tüm hemşehrilerimiz ile mübarek Ramazan ayının bereketini iftar sofraları kurarak paylaşmaya devam ediyoruz. Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar” dedi.