Salihli Belediyesi ekipleri yeni yıl kısıtlamasında sahada çalıştı

Salihli Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında 31 Aralık 2020 perşembe günü saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak 2021 pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında tüm birimleriyle sahada çalıştı.

Son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle tedbirleri üst düzeye çıkaran Salihli Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni yıl dolayısıyla uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz çalışmaları nedeniyle ve mevsim şartlarından dolayı bozulan yollarda taş döşeme ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Kurudere-Şüheda Caddesi kesişim noktasında bulunan Anne Heykeli civarında kilit parke taş döşeme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bozulan yollara rotmiks asfalt malzeme serdi. Sevgi Yolunda da kaldırım düzenleme çalışmaları yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet mesaisini sürdürdü.