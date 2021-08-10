Salihli Belediyesi çalışanları aşılandı

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürdüğü aşılama programı kapsamında Salihli Belediyesi çalışanları aşı oldu.

Salihli Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde belediye polikliniğinde oluşturulan aşılama noktasında, sağlık ekibi tarafından belediye birimlerinde görev yapan personele aşıları yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi, hiç aşı olmayan ve 2. doz aşısını yaptırmayan 56 personelin aşılama işlemini tamamladı.

“Sağlığımızı riske atmayalım, aşı olalım”

Salgının bir an önce kontrol altına alınması ve normal yaşama dönüş için aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm vatandaşları Covid-19 virüsüne karşı aşı olmaya davet etti. Pandemi döneminde özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ve belediye ekiplerine teşekkür eden Başkan Kayda, “Özlediğimiz günlere yeniden kavuşmak ve toplumsal bağışıklığın oluşması için tüm hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyorum. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte belediye polikliniğimizde personelimiz için aşı noktası oluşturduk ve personelimizin aşıları yapıldı. Amacımız, hem vatandaşlarımızı hem de mesai arkadaşlarımızı Covid-19 virüsüne karşı korumaktır. Korona virüs salgınını ancak toplumsal bağışıklığı artırarak hayatımızdan çıkarabiliriz. Bunun içinde hepimizin aşı olması gerekiyor. Aşılarını yaptıran tüm personelimize şifa diliyor, bizlere destek olan İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.