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Salihli Belediyesi Atış Poligonu Mesir Kupasına ev sahipliği yapıyor

Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu’nda Mesir Kupası gerçekleştirilecek. Uluslararası Atış Poligonunda 27-28 ve 29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan ve 3 gün sürecek turnuvada 120 sporcu, ulusal ve bölgesel büyük erkek, veteran ve genç erkek kategorilerinde ödül kazanmak için mücadele verecek.

MANİSA 25.05.2022, 16:49
Salihli Belediyesi Atış Poligonu Mesir Kupasına ev sahipliği yapıyor

Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu’nda Mesir Kupası gerçekleştirilecek. Uluslararası Atış Poligonunda 27-28 ve 29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan ve 3 gün sürecek turnuvada 120 sporcu, ulusal ve bölgesel büyük erkek, veteran ve genç erkek kategorilerinde ödül kazanmak için mücadele verecek.

Salihli Belediyesi tarafından Kabazlı Mahallesi’nde 44 dönüm alan üzerine yapılan Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, hafta sonu düzenlenecek olan Mesir Kupası’na ev sahipliği yapacak. 2019 yılında Türkiye’de ilk defa düzenlenen Grand Prix yarışmalarıyla hizmete açılan Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, milli atıcılar Dilara Kızılsu, Nihan Gürer, İzel Aydın, Alp Kızılsu, Oğuzhan Tüzün ve Erdinç Kebapçı tarafından çok beğenilmişti.

Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük trap skeet atış poligonunu Salihli’ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, uluslararası standartlara sahip olan poligonun milli atıcılar ve sporcular ile Salihli’de bin 800 üyesi bulunan Avcılar Kulübü Derneği üyelerine hizmet verdiğini söyledi. Trap Skeet Atış Poligonunun aynı zamanda uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Kayda, hafta sonu Türkiye genelinden atıcıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Mesir Kupası’na atıcılık sporuna ilgi duyan herkesi davet etti.

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