Salihli Belediye personeli kalbine yenik düştü

Manisa’nın Salihli Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’nde çalışanı Bilal Solak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Salihli Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’nde çalışan 4 çocuk babası Bilal Solak (52), izinli olduğu günde evinde fenalaştı. Yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Solak, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Solak’ın geçtiğimiz günlerde anjiyo olduğu belirtildi.

Kalbine yenik düşen Solak’ın yarın Güneş Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Kayda mesajında, “Mesai arkadaşımız Bilal Solak’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarımıza baş sağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun” sözlerine yer verdi.