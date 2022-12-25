Salihli, Bağcılar’ı eliboş gönderdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 13. haftasında konuk ettiği Bağcılar Spor Kulübünü 2-0 yendi.

BAL 10. Grupta Manisa’yı temsil eden 4 ekipten birisi olan Salihli Belediyespor, ilk devrenin son haftasında İstanbul ekiplerinden Bağcılar Spor Kulübünü İsmail Doğan Erdinç Stadı’nda konuk etti. Rakibine göre üstün futbol oynayan Salihli Belediyespor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Bağcılar Spor Kulübünü 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Tolga Tuna, Erek Hadak ve Furkan Kurtay hakem üçlüsü yönettiği maçta Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri 80.dakikada Mustafa Kemal Aktaş ve 90+4 dakikada Emirhan Ünlü attı.

Salihli Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 11’e yükseltirken, Bağcılar Spor Kulübü ise 20 puanda kaldı.

Sahasında Bağcılar Spor Kulübünü 2-0 yenerek 3 puanın sahibi olan Salihli Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.