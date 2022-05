Salihli Akaydın İlkokulu’ndan kan bağışı seferberliği

’Manisa Sana Kanım Feda’ projesinde Salihli’nin Akaydın İlkokulu’nda yapılan kan bağışı kampanyasına 162 kişi kan bağışında bulunarak katkı verdi.

Kan bağışı hakkında bilgi veren Akaydın İlkokulu Müdürü Lütfü Kaçar, "Manisa Sana Kanım Feda projesinde kan bağışı için iki hafta boyunca öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz canla başla çalışarak bağışçıları okulumuza getirip hayat kurtarmak için uğraş verdik. Bu anlamlı projede 162 vatandaşımız kan bağışında bulundu" dedi.

Bu tür projelerin çocuklara sosyal sorumluluk kazandırma anlamında da çok faydası olduğuna dikkat çeken Kaçar, bütün çocukların kampanyaya katkı sunduğunu, mahalledeki komşularını, mağaza ve dükkanları tek tek gezerek kan bağışının önemini anlattıklarını; aynı zamanda kan bağışı sırasında da stantlarda görev alarak desteklerini devam ettirdikleri söyledi.

Kaçar ayrıca, kan stoklarının kritik seviyelerde olduğu bu günlerde "Bağışlanan Her Kan Kurtarılan 3 Can" sloganı ile yola çıkarak 268 ünite Kanla 486 hastaya Can olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kan bağış etkinliğine Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, mahalle muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı.