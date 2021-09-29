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Salihli AAT’nin Çevre İzin Belgesi yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Salihli Atıksu Arıtma Tesisinin Çevre İzin Belgesi yenilendi.

MANİSA 29.09.2021, 15:14
Salihli AAT’nin Çevre İzin Belgesi yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Salihli Atıksu Arıtma Tesisinin Çevre İzin Belgesi yenilendi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği atıksu arıtma tesisleri ile daha sağlıklı yarınlar inşa etmeye devam ediyor. Yüksek verim prensibiyle çalışarak atıksuların insan ve doğaya verdiği zararların önüne geçen bu tesisler, ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda MASKİ, Salihli ilçesinde başarılı bir şekilde çalıştırılan atıksu arıtma tesisinin Çevre İzin Belgesini 5 yıllığına yeniledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından tesis, tekrardan Çevre İzin Belgesini yenilenmesine hak kazanıldı.

Geleceğe yönelik yatırımlara devam edildiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Bünyemizde işlettiğimiz atıksu arıtma tesislerimiz ile Manisa’mızın geleceği için çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından verilen çevre izinleri sayesinde enerji teşvikinden faydalanarak kurum bütçemizi de koruyoruz. Bu izni tekrardan almaya hak kazanan tesislerimiz ile Manisa’mız ve Manisalı vatandaşlarımız da kazanmaya devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün hedef ve misyonu doğrultusunda daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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