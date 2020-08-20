Salgın biterse develer Salihli’de 28 Şubat’ta güreşecek
ÇİN'DEN BAŞLAYARAK KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE TÜM DÜNYADA BİRÇOK İNSANI ETKİLEYEN KORONAVİRÜS(COVID-19) SALGINI BİTERSE SALİHLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN SALİHLİ DEVE GÜREŞLERİ FESTİVALİ’NİN BU YIL YEDİNCİSİ 28 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE YAPILMASI PLANLANIYOR.
Çin’den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını biterse Salihli Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Salihli Deve Güreşleri Festivali’nin bu yıl yedincisinin 28 Şubat 2021 tarihinde yapılması planlanıyor.
Salihlili Genç Deveciler Hulusi Doğan, Nedim Erturun, Tuna Kılınç ve Ali İhsan Yılmaz, Tertip Komitesi olarak Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek, 28 Şubat’ta yapılması planlanan 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali hakkında bilgiler verdi.
Salihli’de geleneksel hale gelen Deve Güreşi Festivali’nin yedincisini bu yıl 28 Şubat 2021 tarihinde düzenlemeyi planladıklarını belirten Başkan Kayda, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs pandemi sürecinin bitmesi halinde 7. Geleneksel Salihli Deve Güreşleri Festivali’ni gerçekleştirmek istiyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ile Tertip Komitesindeki genç arkadaşlarıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.
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