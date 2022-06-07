SAKÜDER’den resim ve fotoğraf sergisi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kültür Edebiyat ve Sanat Derneği’nin (SAKÜDER), Kitap Kahve projesinde fotoğraf ve resim sergisi Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu Sanat Galerisi’nde açıldı.

Serginin açılışını Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (SAKÜDER) Başkanı Gündüz Aydın, GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ile davetliler birlikte gerçekleştirdi.

Yağlı boya, kara kalem ve sulu boya tablolar ile bölgenin değişik yerlerinden çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezerek SAKÜDER Başkanı Aydın ve üyelerden bilgi alan Başkan Kayda “Birbirinden güzel Salihli’mizde kültür, sanat ve edebiyat faaliyetleri her geçen gün artarak devam ediyor. Bu anlamda, Gündüz Aydın başkanlığında kurulan SAKÜDER, güzel etkinliklere imza atıyor. Salihli Belediyesi olarak, kültürel ve sanatsal tüm etkinliklere her anlamda destek olmayı sürdürüyoruz. Salihli’nin tanıtımına güzel eserleriyle katkı sağlayan tüm SAKÜDER üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.