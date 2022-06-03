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Saksıda Hint keneviri yetiştirdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini alan jandarma ekipleri saksı içinde ekili Hint kenevirleri ele geçirdi.

MANİSA 03.06.2022, 14:50
Saksıda Hint keneviri yetiştirdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini alan jandarma ekipleri saksı içinde ekili Hint kenevirleri ele geçirdi.

Sarıgöl ilçe Jandarma Karakol komutanlığına bağlı ekipler, Tırazlar Mahallesinde bir kişinin dişi Hint keneviri yetiştirdiği yönünde ihbar alması üzerine H.M. (68) adlı şahsın evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada saksı içinde yetiştirtilirmiş Hint keneviri ele geçirdi.

Şüpheli H.M. alınan ifadesini ardından serbest bırakıldı.

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