Sağlıkçıların bilgilendirme çalışmasına vatandaşlardan yoğun ilgi

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından pazaryerinde açılan akciğer kanseri, KOAH, Organ Bağışı ve diyabet konulu bilgilendirme standı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından gün boyu devam eden çalışmalarda vatandaşlara akciğer kanseri, KOAH, organ bağışının önemi ve diyabet konularında broşürler, şapkalar ve tişört dağıtıldı.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü görevli doktorlarından Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt, "Akciğer kanseri, KOAH, diyabet gibi hastalıklarda erken tanı her zaman önemlidir. Her hastalıkta erken tanı hayat kurtarır. Biz bu hastalıklara farkındalık için görevli hemşire arkadaşlarla gün boyu stantta ve kahvehanelerde broşürler dağıtarak halkımızı bilinçlendirme çalışmamızı gerçekleştirdik." dedi.

Organ bağışının önemine de vurgu yapan Dr. Bozkurt, sağlıklı bir kişinin organ bağışı yapmasının organ bekleyen hastalara şifa olacağının altına çizdi.