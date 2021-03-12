Sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı’nı bayram havasında kutlamak istiyor

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu yaptıkları görev itibariyle kutsal bir mesleği icra eden sağlık çalışanlarının yeni bir 14 Mart Tıp Bayramı’na daha çözüm bekleyen sorunlarıyla girdiklerini belirterek sağlıkçıların 14 Mart’ı sorunların çözüldüğü bir bayram havasında kutlamak istediğini söyledi.

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu yaptığı açıklamada, "Sağlıkta dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanları, tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de baş gösteren Pandemi karşısında özveri ile mücadele ederken var olan sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmasını beklemekte ve 14 Mart’ı gerçek bir bayram havasında yaşamayı arzu etmektedirler." dedi.

Seyyanen zam

"Böylesi zor bir dönemde ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan, canlarını ortaya koyarak hizmet veren sağlık çalışanları için kamuoyunda ödül verilmiş gibi yanlış bir algıya sebep olan Tavandan Ek Ödeme gibi yanıltıcı uygulamalar yerine seyyanen zam verilerek kahramanlarımızın ücretleri iyileştirilmelidir." diyen Irgatoğlu, "Bir diğer sorun ise aynı yerde aynı işi yapan sağlık çalışanlarına yönelik farklı istihdam modelleriyle hem özlük hakları hem de maddi konularda mağduriyet yaşatan bir uygulamanın varlığıdır. 4/B Süreli Süresiz Sözleşmeli, 4924, Vekil Ebe-Hemşire ve Kamu dışı Aile Sağlığı Personeli gibi güvencesiz ve adaletsiz çalışma modellerine son verilmeli, pandemi döneminde umudumuz olan sağlık çalışanlarının tek tip bir istihdam modeliyle çalışması sağlanmalıdır. Çalışanlarımızın beklediği bir diğer konu da 3600 ek göstergenin bir an önce çıkarılmasıdır. 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına verilmesi, diğer çalışanlarımız ile ilgili de aynı oranda ek gösterge puanı verilmesi ve konunun bir takvime bağlanarak çözülmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat esasına göre fedakârca görev yapmaktadırlar ve bu hizmetlerinin karşılığını maalesef alamamaktadırlar. Sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşırken, hasta memnuniyeti artarken maalesef sağlık çalışanlarımız için bu durum aksi yönde gelişmektedir. İstihdam yetersizliği nedeniyle ağır iş yükü altında ezilen, nöbetlerden kendilerine, ailelerine zaman ayıramayan sağlık çalışanlarının bu mağduriyeti, istihdamın ciddi oranda artırılmasıyla çözülebilecektir." şeklinde konuştu.

"Döner sermaye adaletsizliği giderilmeli"

Döner sermaye sisteminde yaşanan adaletsizliğin sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu olumsuz etkilediğini kaydeden Irgatoğlu, "Aynı görevde çalışan sağlık çalışanlarının farklı oranda döner sermaye ücreti alması önemli bir haksızlıktır. Bu durumu başka hiçbir meslek grubunda göremeyiz. Çalışanlarımız arasında huzursuzluğa sebep olan bu durumun giderilmesi Sağlık Sen olarak önceliklerimiz arasındadır ve bu adaletsizlik çözülene kadar konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Tek kalemde bir ödeme sisteminin kaçınılmaz olduğunu ifade ederken bu talebimiz gerçekleşene kadar da mevcut döner sermaye sisteminde köklü değişikliklere gidilmesi gerekmektedir. Yine çalışanlarımızın yıllardır çözüm beklediği fiili hizmet süresi zammı, sağlık hizmetleri sınıfından sayılan bütün unvanları kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tüm sağlık çalışanlarının hak ve hukukunu gözetmelidir." dedi.

İcap ve sağlıkta şiddet

Irgatoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: "İcap nöbeti tutan ancak bu nöbetin ücretini alamayan, malpraktis uygulamasındaki eksiklikler nedeniyle mağdur olan, görevi sırasında şiddete maruz kalan hatta öldürülen sağlık çalışanlarımızın haklarına Sağlık Bakanlığı mutlaka sahip çıkmalıdır. Şiddet konusunda atılan olumlu adımlar mevzuat eksikliklerinin tamamlanmasıyla devam ettirilmelidir. Bu konularda sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık Sen olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapacağımızın bilinmesini isteriz. 14 Mart’ın sağlık çalışanları için gerçek bir bayram havasında geçmesi, çalışanlarımızın beklentilerini gerçek anlamda karşılayan düzenlemelerin yapılması ve sorunların çözümü için somut adımlar atılması önemli bir noktadır. Bu vesile ile sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, bu günün sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümüne vesile olmasını temenni ediyoruz."