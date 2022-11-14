Sağlık Sen kadın kollarında bayrak devri

Sağlık Sen Manisa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hatice Çildaş oldu. Sağlık Sen Manisa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulunda Şube Başkan Yardımcısı olarak görev alan Yeliz Kamiloğlu, Şube Kadın Kolları Başkanlığını Hatice Çildaş’a devretti.

Sendika binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine kadınlar komisyonu üyeleri ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu katıldı.

Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Genel kurulu tamamladıktan kısa bir süre sonra kadın kolları komisyonunu yeniden oluşturduk. Bu anlamda sağlık alanında çalışanlarımızın ve şube üyelerimizin yüzde 65’ini bayan çalışanların oluşturduğunu ve çalışma şartlarının zorlukları ağırlığı bakımından yıpranan kadın çalışanlarımızın sorunlarının gündeme getirileceği kadın kolları komisyonumuzun önemli hizmetlere imza atacağından hiç şüphemiz yok. Yapacak çok işimiz var. Ben görevi devreden kıymetli Başkanımız Yeliz Kamiloğlu ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Yeni görev alan Hatice Çildaş başkanımıza ve yönetimine de muvaffakiyetler diliyorum. Sağlık sektörü hizmet sektörü içinde emeğin daha fazla kullanıldığı bir sektördür. Bu emeğin büyük bir kısmını da kadınlar sarf etmektedir. Sağlık alanında kadın çalışanlarımız kariyer zorlukları, nöbetli çalışma sistemi, zorunlu hizmet, iş sağlığı ve güvenliği riskleri gibi zorluklar içinde görev yapıyorlar. Bu gibi zorluklarla iş hayatında mücadele eden kadınlarımız, sosyal yaşamda da anne ve eş rolleri ile de toplumun temelini oluşturan ailenin de en önemli bireyleridir. Bu gibi nedenlerledir ki ülkemizde kadınların sendikaya aktif katılımları yeterli değildir. Ancak bunun yanında kadınlarımızın çalışma hayatındaki sorunlarına bulacakları çözümler, kadınların sorunlarını, taleplerini, beklenti ve isteklerini ne ölçüde gündeme getirdikleri ile doğru orantılıdır. Yani kadınlarımız sorunlarını yine kadınlarımız dile getireceklerdir, getirmelidir. Bu aşamada ise sendikalı olup sorunlarını dile getiren kadın sayımızın fazla olması sorunların daha iyi anlaşılabilir hale getirip çözüm yollarını bulacağımız kadın kolları komisyonumuzu oluşturduk. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Hatice Çildaş Başkanlığındaki Sağlık Sen Manisa Şubesi Kadınlar Komisyonunda şu isimler yer aldı: "Asiye Metecan, Emel Öztürk, Elif Boncuk, Meral Çorak, Gamze Gülen, Kadriye Özkan."