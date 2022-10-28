Sağlık personellerinden kan bağışı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, kan bağışı yapılmasının önemine dikkat çekmek için, Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri kan bağışının önemine dikkat çekmek için Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Türk Kızılay’ın, Turgutlu Kan Alma Birimine gelen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit ve sağlık personelleri 15 ünite kan bağışında bulundu. Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, kan bağışı sonrasında yaptığı açıklamada, Türk Kızılay’a yapılan kan bağışının tedavi olmak için bekleyen hastalar için hayati önem taşıdığını söyledi.

Kan bağışı yapıldığında, kan yapan organlar uyarıldığını ve kan hücrelerinin yenilendiği belirten Hasyiğit, "Düzenli olarak kan bağışı yapmak insan vücudu açısından oldukça sağlıklıdır. Kan bağışı yapıldığında insan psikolojik olarak rahatlar ve kendini huzurlu hisseder. Bu bağışın ayrıca manevi bir boyutu da var. Tedavi olmak için bekleyen hastalarımıza da umut olunuyor. Bizler de İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri olarak, Türk Kızılay’a kan bağışında bulunduk. Kanımız inşallah hastalarımıza şifa olur" dedi.

Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezinden yapılan açıklamada ise, Turgutlu Belediyesi Eski Hizmet binası alt katında bulunan, ‘Turgutlu Kan Alma Birimi’nin, Pazartesi, Perşembe ve Pazar günleri faaliyet gösterdiği bildirildi.