banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Türkiye Kupasında şampiyon Trabzonspor
Türkiye Kupasında şampiyon Trabzonspor
Altın ve Dövizde son durum ne?
Altın ve Dövizde son durum ne?
“Madem küme düşme olmayacaktı bu lig niye oynandı?”
“Madem küme düşme olmayacaktı bu lig niye oynandı?”
Trump: TikTok konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz
Trump: TikTok konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz

Sağlık Müdürü Yemenici uyardı: “Covid-19 en çok aile arasında yayılıyor”

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. NECİP YEMENİCİ KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19)’ÜN EN ÇOK AİLE ARASINDA YAYILDIĞINA DİKKAT ÇEKEREK SEVİNCİN HÜZNE DÖNÜŞMEMESİ İÇİN KURALLARA UYULMASINI İSTEDİ.

MANİSA 30.07.2020, 10:56
3
Sağlık Müdürü Yemenici uyardı: “Covid-19 en çok aile arasında yayılıyor”

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19)’ün en çok aile arasında yayıldığına dikkat çekerek sevincin hüzne dönüşmemesi için kurallara uyulmasını istedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, “Sizlerin sağlıklı bir bayram geçirmesi için, sağlık çalışanları olarak görevimizin başında olacağız, sizde kurallara ve tedbirlere uyarak bize yardımcı olabilirsiniz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs enfeksiyonu nedeniyle bu yıl önlem ve tedbirlerin ön planda tutulduğu bir Kurban Bayramı geçireceğiz. Bu hassas dönemde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması, hastalığın yayılmaması açısından hayati önem taşımaktadır. Kurban Bayramı süresince dikkat edilmesi gereken tedbirler ile Covid 19 riskini en aza indirebiliriz. Tüm vatandaşlarımızın korona virüs riskinin yanı sıra kesim esnasında oluşabilecek yaralanmalar, sağlıklı beslenme ve et tüketimi gibi konularda da dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumalı ve girişte el antiseptiği kullanmalıdır. Ateşi, öksürüğü, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, Covid-19 tanısı alan veya temaslısı vatandaşlar hayvan satış alanlarına girmemelidir. Müşteri ve satıcılar hayvan satış alanlarında maske takmalı ve sosyal mesafeye uymalıdırlar. El teması (tokalaşma) ise kesinlikle olmamalıdır. Sık sık el yıkamalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.” dedi.

“En yakınlarımızla bile sosyal mesafe”

Bayram sevincinin üzüntüye dönüşmemesi amacıyla maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının bayram ziyaretlerinde hastalıktan korunmada çok büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Yemenici, “Bu önlemlere uyarak korona virüs riskinden uzak bir bayram geçirebiliriz. Bu nedenle yaşlılarımızı ve sevdiklerimizi üzmemek ve üzülmemek adına bayramlaşmalarımızı mümkün olduğunca telefon ve görüntülü konuşma gibi uygulamalar üzerinde yapmak herkes için faydalı olacaktır. Covid-19’un en çok aile arasında yayıldığını unutmamalıyız!” diye konuştu.

“Kalabalık ortamlar risk oluşturur”

Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesiminde bazı yoğunluklar yaşanacağına dikkat çeken Dr. Yemenici, “Kontrolsüz yerlerde kesim yapılması, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmeyen kalabalık ortamlar hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın kurbanlarını İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği alanlarda kesmeleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kesimhane ve ilgili alanlarda, kontrolü sağlamak, kalabalığı önlemek ve bulaş riskinin azaltıla bilmesi tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının belirlediği önlem ve tedbirlere koşulsuz uymalarıyla sağlanabilir.” dedi.

Etin saklanması ve tüketilmesi

Etin kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe gibi kuralların kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yemenici şunları söyledi: “Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açıyor. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalarının kurban etlerini hemen tüketmemeleri, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketmeleri gerekiyor. Sakatat tüketiminin de arttığı Kurban Bayramı’nda özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyanların sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Kurban Bayramı’nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmesi, kızartmalardan kaçınılması uyarısında bulunuluyor. Çok yüksek ısıda uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemesi gerekiyor. Etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesine, hayvanlardan geçen bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığının akıldan çıkarılmaması gerekir. Kurban eti buzdolabında dinlendirildikten sonra dondurularak saklanmalı. Kurban etlerinin büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılması ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı. Bayram süresince etin, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda, çeşitlilik oluşturmak için diğer besin grupları olan süt grubu (süt, yoğurt, ayran, peynir) ekmek grubu (tahıl; makarna, bulgur, pirinç ) sebze grubu ve meyve grubuyla aynı öğünde tüketilmesine özen gösterilmesi gerekli.”

Yeni normalleşmede pandeminin devam ettiğinin kesinlikle unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Yemenici açıklamasını şöyle tamamladı: “Korona virüsün her an bizlere ve sevdiklerimize de bulaşabileceği hassasiyeti ile davranılmalıdır. Bunu başarmanın yolu birlikte kurallara uymaktır. İlimizde bayram boyunca olası durumlar için gerekli sağlık tedbirleri alınmıştır. Biz sağlık çalışanları olarak sizlerin sağlığı için bayram boyunca görevimizin başında olacağız. Sizlerde kurallara ve tedbirlere uyarak bize yardımcı olabilirsiniz. Tüm İslam Aleminin sağlıklı ve huzur dolu bir bayram geçirmesini temenni ederim.”

Yorumlar (0)
banner378
32°
açık
Namaz Vakti 30 Temmuz 2020
İmsak 04:06
Güneş 05:51
Öğle 13:16
İkindi 17:10
Akşam 20:30
Yatsı 22:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25