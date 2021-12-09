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Sağlık işçileri de haklarını istiyor

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı yetkili sendika olan Öz Sağlık İş Sendikası Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek, sağlık işçilerinin haklarını beklediklerini söyledi.

MANİSA 09.12.2021, 19:09
Sağlık işçileri de haklarını istiyor

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı yetkili sendika olan Öz Sağlık İş Sendikası Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek, sağlık işçilerinin haklarını beklediklerini söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı yetkili sendika olan Öz Sağlık İş Sendikası Manisa Şubesi Merkezefendi Devlet Hastanesi poliklinikler önünde bir basın açılaması düzenleyerek haklarını talep etti.

Öz Sağlık İş Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek yaptığı açıklamada, "Hepinizin yakından bildiği gibi kamuoyunda ’Hekim Zammı’ olarak adlandırılan çalışma, diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisi ile karşılaşılınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakılmıştır. ’Pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var’ denilerek açıklanan zam haberi ile kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp, kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan açıklamalarla, sağlık işçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemiş olması bizleri derinden üzmüştür. Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı; ayrıştırılmakta, ötekileştirilmekte, ’Sağlık Ekip İşidir’ sözünün boşa çıkartılmasında, çalışma barışının altına dinamit yerleştirilmesinde, fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasında, sağlık işçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemesinde, nimet-külfet dengesinde, işçiye sadece külfetin yazılmasındadır. Öncelikle bilinmelidir ki; sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak; işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmasa, dünyada ilk sıralara oturan, her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin çökeceği herkesin malumu olan yadsınamaz bir gerçektir." dedi.

Pandemi koşullarında gösterilen fedakarlıkların hepsinde sağlık işçilerinin de emeği olduğunu kaydeden Çiçek, "Ambulanslarla covidli hasta taşıyan 112 personelinden, ambulans sürücülerinden, hasta karşılama personelinden, covidli hastaların altını temizleyen, bakımını yapan, yemeğini yediren, yönlendirmelerini yapan, verilerini giren çalışanlardan, teknik personelinden, sağlık işyerlerinde asayişi sağlayan güvenlik görevlilerinden, teknik işlerden sorumlu işçilerden söz etmemek, onların fedakarlığını yok saymak, ailelerinden uzakta günlerce izinsiz çalışan sağlık işçilerini sağlık personelinden saymamak şeklindeki bir anlayışı kabul etmiyoruz. Balkonlardan alkış aldığımızda ve ’Hakkınız Ödenmez’ denildiğinde kendimizi vatanda nöbetinde hissedecek kadar onurlanmış, gurur duymuştuk. Ama bugün görüyor ki ’Hakkınız ödenmez’ sözü meğer gerçek anlamında kullanılmış." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 170 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olarak taleplerini de sıralayan Çiçek konuşmasını şöyle tamamladı: "Sağlık işçisinin emeğinin hakkını istiyoruz. Bizlerin de sağlık çalışanı olduğumuz gerçeğinin şartsız kabulünü istiyoruz. Nimet külfet dengesinde eşitlik istiyoruz. Sağlık hizmeti verilirken işçinin de emeğinin görülmesini istiyoruz. Sizler kabul etmeseniz de sağlık ekip işidir. Bizleri mali haklar üzerinden birbirimize düşürmeyin. Bizler işyerlerindeki çalışma barışını korumaya çalışırken, eylem ve söylemlerle bu birlikteliği baltalamayın. Sağlık çalışanlarının tamamı ’Pandeminin kahramanıdır’. Ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı Olanı almalıdır. Biz sağlık çalışanlarının hizmeti, nefes gibidir. Kesilince hissedersiniz."

Merkezefendi Devlet hastanesinde Öz Sağlık İş Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına sendika üyelerinin yanı sıra Öz Sağlık İş Manisa Şube Başkan yardımcıları Funda Zümbül, Ömer Korkmaz, ADSM baş temsilcisi Gamze Duran katıldı. Açıklama alkışlarla sona erdi.

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