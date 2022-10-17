Sağlık çalışanlarının sorunları masaya yatırıldı

Sağlık Sen Manisa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu başkanlığında bir araya geldi. Sağlık çalışanlarının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda yerel ve genel gündem üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Sağlık Sen Manisa Şubesinin temmuz ayında yapılan 6. Olağan Genel Kurulunda delegelerin oyuyla yeniden Şube Başkanlığına seçilen Mustafa Irgatoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi. Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında, sağlık çalışanlarının ve sendikanın yerel ve genel gündemine dair istişarelerde bulunuldu.

Özellikle yılbaşında hesaplanan ve ardından yaşanan maaş artışları sonucu sağlık çalışanlarının büyük bir mağduriyet yaşadığı banka promosyonlarının revize edilmesi yönünde çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Irgatoğlu, yeni dönemde sendikal vizyon ve yapılacak faaliyetlerle alakalı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.