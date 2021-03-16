Sağlık çalışanları ve hastalara büyükşehirden moral

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyerek, sağlık çalışanlarına ve hastalara moral oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı halkoyunları ekibi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversite Ayşe Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gösteri gerçekleştirdi. Gösteriler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversite Ayşe Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesinde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı halkoyunları ekibi, sağlık çalışanları ve hastalara moral olması amacıyla gösteri gerçekleştirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve hastane yetkililerin de takip ettiği gösteriler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Korona virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha gördüklerini ve onların gerçek birer kahraman olduklarının tartışmasız olduğunu vurgulayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, hastalarımıza moral olması amacıyla Tıp Bayramı vesilesiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Gelen olumlu tepkilerden dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızın bir kez daha Tıp Bayramı’nı kutlarken, hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.