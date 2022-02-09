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Sağlık çalışanları haklarında iyileştirme istiyor

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, sağlık çalışanlarının haklarında iyileştirme yapılması taleplerini yineledi.

MANİSA 09.02.2022, 13:38
Sağlık çalışanları haklarında iyileştirme istiyor

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, sağlık çalışanlarının haklarında iyileştirme yapılması taleplerini yineledi.

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sendika binasında düzenlediği basın açıklamasında sağlık çalışanlarının beklentilerinden bahsetti.

Kahraman ve fedakâr sağlık çalışanlarının 2020, 2021 ve 2022 yılını da salgına karşı verdikleri mücadele ile geçirdiğini ve geçirmeye devam ettiğini hatırlatan Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, mücadele sırasında şehit olan, virüse yakalan sağlık çalışanlarının olduğunu hatırlatarak, “Sağlık şehitlerimize Allah’tan rahmet, virüse yakalanan tüm sağlık çalışanlarına acil şifalar diliyoruz. Türk Sağlık Sen olarak sağlık çalışanlarını alkışlarla değil, çalışanların haklarında yapılacak iyileştirmeler ile bir anlam bulacağı konusunda ısrarcıyız. Sağlık çalışanlarının temel talepleri olan ücretlerde artış, döner sermaye sisteminin sağlık çalışanları lehine düzenlenmesi, sabitlerin genel bütçeye aktarılması, tüm sağlık çalışanlarına hakkaniyetli bir şekilde seyyanen zam verilmesi, refah payının verilmesi, 3600 ek göstergenin hayata geçmesi, sözleşmelilere kadro verilmesi, şiddetin önlenmesi, şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanması ve bu sürede de sağlık harcamalarını kendi ceplerinden karşılaması gibi caydırıcı önlemlerin alınması acilen önem arz ettiği bilincindeyiz. Kreş gibi acil taleplerin karşılanması da olmazsa olmazlarımızdandır. Bahse konu olan tüm düzenlemelerin acilen gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Aile Hekimlerimizin sorunları çözülmedi. Üniversite hastanelerinde kronikleşen sorunlara çare üretilmedi. Devletin şifa eli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları görmezden gelinmeye devam edilmektedir. Uzman hekim, pratisyen hekim ve diş hekimleri, aile hekimleri, üniversitelerde, Adli Tıp’ta ve başka kamu kurumlarında görev yapan tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde mali ve özlük haklarının bir an önce yasallaşmasını istiyoruz.” dedi.

“Doktorlarımız için ücret artışının zaruret olduğunu, bu zaruretin aynı zamanda tüm sağlık çalışanları için de geçerli olduğunu bir kere daha vurguluyoruz.” diyen Akagündüz, “Sağlıkta bulunan 39 branşın bir bütün olduğunu, hekimlerimizin beynimiz diğer sağlık çalışanlarının da diğer uzuvlarımız olduğunu bu düzenlemenin 39 branşı kapsayacak şekilde yapılmasını; aksi takdirde sağlıklı bir vücut olmayacağının bilincindeyiz. Şayet diğer branşları da kapsayacak şekilde yapılacak bir düzenlemenin eksikliğinde engelli bir vücut olacağını ve engelli bir vücudunda tam verimli olmayacağını ifade etmek isteriz.” şeklinde konuştu.

“Özlük haklarımız iyileştirilmeli”

Özlük haklarının iyileştirilmesini isteyen Akagündüz şunları söyledi: “2022 yılı alım gücümüzün düştüğü ve maaşların eridiği, enflasyona yenik düştüğümüz bir yıl olarak başladı. Bizim bu yıldan beklediğimiz öncelikli olarak bu meselelerin ele alınması, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde ek ödemeden mahsuplaşma olmadan net bir artışın gerçekleşmesi, özlük haklarının iyileştirilmesidir. İlimizde sağlık kurum ve kuruluşlarındaki yöneticilerin, istisnalar hariç, görevlerini adil, hakkaniyetli, sağlık çalışanları arasında çalışma barışını bozacak eylem ve tavırlardan uzak durarak yasaların dışına çıkmadan asli görevlerini yapmalarını talep ediyoruz.”

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