Sağlık Bakanlığından Manisa Büyükşehir Belediyesine sertifika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili programı gereği İl Sağlığı Müdürlüğü denetim ekibi üyelerince yapılan değerlendirmeler doğrultusunda ’Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası’ almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde Manisa il Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulanan Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı’na Manisa’dan ilk müracaat eden kurum olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekibi üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucunda ’Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası’ almaya hak kazandı. Hazırlanan sertifika, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Elmas tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın’a teslim edildi. Sağlık Bakanlığı’nın programı ve alınan sertifika ile ilgili değerlendirmede bulunan Daire Başkanı Erhan İnce, "Program doğrultusunda çalışanların fiziksel aktiviteye desteklenip desteklenmediği, merdiven kullanımına yönlendirme, vatandaşlara yönelik spor etkinlikleri gibi kriterler ile Büyükşehir Belediyesi’nin tüm etkinlikleri, kursları ve fiziksel faaliyetleri değerlendirilerek, hizmet binalarının fizik şartlarının uygun olup olmadığı denetlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesi ’Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası’ almaya hak kazandı" ifadelerini kullandı.