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Rektör Ataç’a uzaktan eğitime katkılarından dolayı plaket

Manisa Celal Bayar Üniversitesi UZEM Stüdyolarının tüm imkanlarının EBA ders çekimlerinde kullanılmasındaki katkıları nedeniyle, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç’a Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayim Can teşekkür ziyaretinde bulundu. Rektörlük Makamındaki ziyarette, MCBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Müdürü Doç. Dr. Ersin Aslan da yer aldı.

MANİSA 29.01.2021, 16:27
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Rektör Ataç’a uzaktan eğitime katkılarından dolayı plaket

Manisa Celal Bayar Üniversitesi UZEM Stüdyolarının tüm imkanlarının EBA ders çekimlerinde kullanılmasındaki katkıları nedeniyle, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç’a Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayim Can teşekkür ziyaretinde bulundu. Rektörlük Makamındaki ziyarette, MCBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Müdürü Doç. Dr. Ersin Aslan da yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, uzaktan eğitim sürecinde çevrimiçi sosyal eğitim platformu olarak kullanılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ders çekimlerinin tamamı Manisa Celal Bayar Üniversitesi UZEM Stüdyosu’nda, üniversitenin teknik imkanlarıyla hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, “Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üniversitemize Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Ataç beyefendinin şahsında teşekkür ediyoruz. 300’e yakın çekim yaparak EBA’ya destek sağladık. Tüm Türkiye’de öğrenciler bu çalışmalardan yararlandılar. Hatta Azerbaycan’dan Türkmenistan’a kadar öğrencilerimizin faydalandığı yönünde bilgiler aldık. Bu anlamda destekleri için başta Rektör Prof. Dr. Sayın Ahmet Ataç olmak üzere üniversite çalışanlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayim Can ziyaret ile ilgili olarak, “Uzaktan Eğitim Sürecinde Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bugün, çalışmalarımızı kendi stüdyolarımızda yapabiliyor konumdayız. Dün itibariyle kendi stüdyomuzda ilk EBA ders çekimini gerçekleştirdik. Ancak şunu özellikle belirtmek istiyoruz ki bu günlere gelebilmemizde üniversitemizin desteği çok önemli bir yer tutuyor. Salgının en yoğun yaşandığı, hiçbir ekipman ve teçhizatımızın olmadığı o süreçte bizlere Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Ataç, üniversitesinin tüm ekipmanları ve teknik teçhizatıyla kucak açmışlardır. Bugün EBA çekimlerindeki uzaktan eğitimde Manisa olarak 11 ilin arasına girebildiysek gerek Türkiye geneli gerekse de Türk Cumhuriyetlerinde sınıflarını dolduramayan o çocuklarımız için derman olabildiysek bunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin çok önemli katkıları vardır. Bu anlamda kendilerine tüm öğrencilerimiz, onların aileleri ve ülkemizin tüm insanları adına yürekten teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Ataç, “Üniversitemiz, Milli Eğitime ve şehre destek olma noktasında her zaman hazırdır. İhtiyaç duyulan hangi alt yapı hangi destek varsa özellikle de öğrenme ve eğitim hakkı için elimizden gelen çabayı sarf etmenin gayreti içindeyiz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak 46 bin öğrenciye sağladığımız ve sorunsuz bir şekilde yürüttüğümüz uzaktan eğitimden, çok sevdiğimiz miniklerimize ortaokul ve lise öğrencilerimize de destek olmak bir üniversite rektörü olarak beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu bağlamda kıymetli müdürümüzün ve değerli mesai arkadaşlarının da çabası gerçekten takdire şayan.” dedi.

Konuşmasında, “Üniversitemizin alt yapısı kullanılarak, Milli Eğitim çatısı altında bu zor şartlarla evlerinde derslere ulaşmak isteyen çocuklarımızı eğitimle bilgiyle buluşturmada şehrin üniversitesi olarak katkı sunmuş olmaktan çok mutluyum.” ifadelerine yer veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ziyaretin sonunda, “Bu iş birliğinde emeği geçen gerek Milli Eğitim camiasındaki gerekse de üniversitemizin UZEM merkezindeki arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinin eline emeğine sağlık." şeklinde konuştu.

Ziyarette Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da katkılarından dolayı MCBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Müdürü Doç. Dr. Ersin Aslan’a plaket takdim etti.
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