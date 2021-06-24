Rektör Ataç YKS’ye girecek adaylara başarılar diledi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Kariyer gelişimleri açısından önemli bir sınava girecek öğrencilerin, hedeflerine ulaşmak için hafta sonu gerçekleşecek sınavda ter dökeceğini söyleyen Rektör Ataç, “Sevgili Gençler, zorlu bir eğitim öğretim sürecini arkanızda bıraktınız. Hafta sonu, yüksek öğrenim aşamasına geçmek ve hayallerinizdeki mesleğe ulaşmada önemli bir dönemeç olan, Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavına gireceksiniz. Hayatımızda her dönem birçok sınavla karşı karşıya kalıyoruz. Önemli olan hedeflerimize odaklanarak hiç vazgeçmeden sabır ve disiplinle çalışmak. Hedefiniz doğrultusunda yapmanız gereken ise kendinize güvenmek ve başaracağınıza inanarak azmetmek.” ifadelerine yer verdi.

“Kazanma inancınızın daima yanınızda olması, stres ve endişeden uzak kalabilmeniz, hayallerinizi gerçek kılacaktır” ifadelerini kullanan Rektör Ataç açıklamasını şöyle tamamladı: “Tüm bu duygu ve düşüncelerle, büyük emeklerle hazırlanarak, YKS sınavlarına girecek siz kıymetli gençlerimizi selamlıyor, elde edilecek sonuçların hayallerinize ulaşacak neticeye varmasını tüm kalbimle temenni ediyorum.”