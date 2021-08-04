Rektör Ataç, ÜAK Dönem Başkanlığı görevine başladı

27 Temmuz 2019 tarihinden bu yana Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdüren Prof. Dr. Ahmet Ataç, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Dönem Başkanı oldu.

Bir yıl süreyle bu görevi yürütecek olan ve görevi Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’dan devralan Fizik Profesörü Rektör Ataç, 1 Ağustos 2021 itibariyle görevine başladı.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 11. maddesi uyarınca kurulan ÜAK işleyişine göre rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir yıl süre ile üniversitelerin cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre, sıra ile başkanlık yapıyor.

Akademik bir organ olan ve Türkiye ile KKTC’de faaliyet gösteren tüm üniversitelerin bağlı olduğu Üniversitelerarası Kurulun görevleri arasında üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek, doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek, doçentlik jürilerini belirlemek ve doçentlik unvanı vermek bulunuyor.