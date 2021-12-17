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Rektör Ataç KKTC’de Engelsiz Bilişim Günleri etkinliğine katıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç bilgisayar teknolojileri ve internetin sağladığı imkanlarla bilişimle engellerin kaldırılması ve yeni bilişim teknolojileri geliştirilerek yaygınlaştırılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen Engelsiz Bilişim Günlerine katıldı.

MANİSA 17.12.2021, 16:52
Rektör Ataç KKTC’de Engelsiz Bilişim Günleri etkinliğine katıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç bilgisayar teknolojileri ve internetin sağladığı imkanlarla bilişimle engellerin kaldırılması ve yeni bilişim teknolojileri geliştirilerek yaygınlaştırılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen Engelsiz Bilişim Günlerine katıldı.

Bilgisayar teknolojileri ve internetin sağladığı imkanlarla bilişimle engellerin kaldırılması ve yeni bilişim teknolojileri geliştirilerek yaygınlaştırılması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, Manisa CBÜ, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliği ile Engelsiz Bilişim Günleri düzenlendi.

Her yerde ve her alanda engelsiz bir yaşam için, toplumun bir bireyi olarak, insan hakları adına yapılması gerekenleri yapacaklarını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde engellilerin engelsiz yaşayabilmeleri için bu platformda buluşmalarının son derece anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

KKTC’nin kısa sürede çok mesafe kat ettiğini söyleyen Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Milyonlarca parçadan oluşan bir puzzle olduğumuzu düşünürsek on binlercesini birleştirdiğimizde bir tane eksik bizi yarım bırakacaktır. İşte bundan dolayı geçmişimizden deneyim alıp çocuklarımıza erişilebilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak bizim bugün toplum olarak, bu toplumun bir bireyi olarak en büyük vazifemiz. Biz Türk üniversiteleri olarak bir bütünüz. Yakın Doğu Üniversitesi ’de, KKTC’de yaşayan her bir birey de bizim olmazsa olmaz bir parçamız. Engelli bireylerimiz olmazsa bizi bütünleyen bir parçamız olmaz. Biz olmazsak onları tamamlayan bir parça eksik olur. İnsan olarak biz bunun bilincindeyiz. 2 yıllık bir salgın süreci bunu bizlere gösterdi. Cebimizde ne kadar paramız olursa olsun, unvanımız ne kadar bol olursa olsun dışarıya çıkamadık, seyahat özgürlüğümüz kısıtlandı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa CBÜ Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özhan Kalaç ise üniversitelerin sadece bilimsel ve eğitim faaliyeti yürütmediklerini, bulundukları toplumun sorunlarına çözümler sağlamanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Dr. Kalaç, “Bizler de bu misyon doğrultusunda engellilere yönelik bilişim ve teknolojilerin gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi sekretaryasında yürütülen bu çalışmalarda başta devlet kurumları olmak üzere üniversiteler, STK’lar ve özel sektörle ciddi iş birliği sağladık, bugüne kadar birçok çalışmaya imza attık. 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde benzer çalışmaları KKTC’de yapmaya başladık çok ciddi bir köprü oluşturduk” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Vekili Önal İnaltekin, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fahriye Altınay da konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından “Kamuda Engelsiz Bilişim Çalışmaları”, “Engelli STK’ları ve Engelsiz Bilişim Projeleri” ile “Engelsiz Güvenli Ortam ile Mutlu Nesiller Yetiştirelim” konulu oturumlar sunuldu.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Manisa CBÜ Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Suat Günsel, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Vekili Önal İnaltekin, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, öğretim elemanları ve davetlilerin katıldı.

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