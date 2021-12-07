Rektör Ataç, ’Biz Bir Takımız’ projesi öğretmenlerine deneyimlerini aktardı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında, “Sınıf Yönetimi” ve “Farklı Kültürlerle Çalışmak” konu başlıklarında, projede yer alan öğretmenlere ders vererek aktarımlarda bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, farklı şehirlerde yaşayan çocukların spor yoluyla bir araya getirilerek, toplumdaki farklı kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının sağlanmasına ve toplumsal uzlaşıya katkı sağlanmasının hedeflendiği projede yer alan öğretmenlerle Ankara Başkent Öğretmenevinde gerçekleşen etkinlikte; “Sınıf Yönetiminde Pratik Uygulamalar ve Öğretim Yöntemleri” çerçevesinde sınıfın yapısal özelliklerinden öğretmen niteliklerine, sınıf içi zaman yönetiminden öğretme yöntem ve tekniklerine kadar pek çok başlıkta aktarımlarda bulunup, deneyimlerini paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor Konferans Salonunda gerçekleşen ve “Farklı Kültürlerle Çalışmak” başlığını içeren diğer bir derste ise ’Kültür ve Farklılaşma’, ’Kültürel Farklılıklar ve İletişim’, ’Kültürel Farklılıklar ve Çatışma’ gibi başlıklara değinerek ’Ne Yapmalı?’ sorusunun cevabını katılımcılarla birlikte yanıtladı.

Her iki etkinliğin sonunda, projede yer alan öğretmenler, Rektör Ataç’a teşekkür etti.