Rektör Ataç Ahmetli’de temaslarda bulundu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç Ahmetli Yüksekokulundaki temaslarının ardından Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan ve Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ı da ziyaret etti.

Ahmetli Yüksekokulunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar için Ahmetli’ye giden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Ataç, Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan ve Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ı da ziyaret etti.

Kaymakamı Özkan’a ziyaret

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Özkan, Rektör Ataç ve ekibini tebrik ederek kendilerine başarı temennisinde bulundu. Görüşmede Üniversite ile Ahmetli Kaymakamlığı arasında yapılması planlanan iş birliği ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Özkan, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör Ataç’a teşekkür etti. Ziyaret hediye takdimi ardından sona erdi.

Ahmetli Belediye Başkanı Alhan’a ziyaret

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç daha sonra, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ın makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Ataç, “Üniversite Yönetimi olarak, üniversite-yerel yönetim iş birliğini son derece önemsiyoruz. Meslek Yüksekokulumuzun ilçe ile entegrasyonu sağlayabilecek, ekonomiye ve topluma katkı oluşturabilecek şekilde gelişmesi için biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu bağlamda katkılarını esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Alhan’a teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kaydetti.

“Öğrencilerimiz için birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diyen Başkan Alhan, ziyaretleri için Rektör Ataç’a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.