Rektör Ataç Ahmetli Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile yönetimi, üniversitenin meslek yüksekokullarına yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Ahmetli Meslek Yüksekokulunu da ziyaret eden Rektör Ataç, yüksekokul müdüründen yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Bora Canbula ile Rektör Danışmanları Prof. Dr. Asena Gülova, Prof. Dr. Özge Yılmaz, Doç. Dr. Fehmi Bardak, Doç. Dr. Umut Burak Geyikçi ve Nihat Akyol eşlik etti.

MCBÜ Ahmetli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kırlı, yapılan eğitim çalışmaları hakkında Rektör Ataç’ı bilgilendirerek, yaptıkları ve yapmayı planladıkları projeleri sundu.

Eğitimde yeni normalleşme kapsamında yaptığı ziyaretlerde, pandemi önlemleri çerçevesinde akademik ve idari personelle bir araya gelen ve görüşmeler ile ilgili olarak, ziyareti değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç şunları kaydetti:

“Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetimi olarak bizler, merkez yerleşkemizin dışında, ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulu ve yüksekokullarımızın da mevcut durumlarını tespit edip, var olan ihtiyaçlarının giderilmesi hususuna önem vermekteyiz. Bu kapsamda, Ahmetli Meslek Yüksekokulumuzun genel durumunu yerinde incelemek adına bir ziyaret gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulabilecek fiziki ve teknik altyapı konularında, Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. Mustafa Kırlı yanı sıra akademik ve idari personelimiz ile fikir alışverişinde bulunduk. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci sonlanıp, tekrar yüz yüze eğitime geçtiğimizde, öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim almaları ve ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri konusunda yapabileceklerimizi değerlendirdik. Görüşmelerden elde ettiğimiz çıkarımları, en kısa sürede hayata geçirebileceğimize inanıyorum.”