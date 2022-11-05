“Reis Bey” oyunu büyük ilgi gördü

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından perdeye alınan Necip Fazıl Kısakürek’in hapis yattığı süreçte yazmış olduğu ’Reis Bey’ adlı tiyatro eseri, izleyiciden tam not aldı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Topluluğu’nun Genel Sanat Yönetmeni Deniz Bulut’un öncülüğünde daha önce sergilediği ve büyük ilgi gördüğü ‘Kanlı Nigar’ adlı oyunun ardından bu kez de ‘Reis Bey’ oyunu sahnelendi. İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Salonu’nda oynanan oyuna ilçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ile şube müdürleri, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ile müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

Genel Sanat Yönetmeni Deniz Bulut, “Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Grubu olarak geçen sezonda Kaan Toprak’ın derlediği Kanlı Nigar oyunu ile başlattığımız süreci, Necip Fazıl Kısakürek’in Reis Bey isimli eseriyle devam ettiriyoruz. Adalet, vicdan ve hukuk inancını işleyen eseri sahnelemek, bizler için gurur vericidir” diye konuştu.

Oyun hakkında bilgiler veren Bulut, “Sahnelenen oyunun ana karakteri Reis Bey, bir ağır ceza reisidir. Ömrü otel odalarında geçmiş, yapayalnız ve tuhaf bir adam. Taş kalpli bir kanun uygulayıcısı. Onun bakış açısıyla merhamet, idamlık bir suçtur ve ‘cemiyette bir ferdi korumak için bin kişiye idam gömleği giydirmekten kaçınmamalıdır’. Günün birinde, annesini öldürdüğü iddiasıyla huzuruna çıkarılan bir gencin idamına karar verir. Artık olaylar çok farklı gelişir ve Reis Bey’in buz gibi iç dünyası müthiş bir sarsıntıyla yerle bir olur”. Şeklinde konuştu.

Sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not aldı.