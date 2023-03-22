Ramazanda depremzedelerin çayları Sarıgöllü çaycıdan

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde kendi aracıyla Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden Gaziantep’in Nurdağı ilçesine giderek ücretsiz çay servisi yapan ve tüm çay takımını bağışlayan çaycı Feyzullah Yöndem şimdi de Gaziantep’in İslahiye ilçesine giderek bayrama kadar depremzedelere çay ve kahve servisinde bulunacak.

Sarıgöl’de geçimini düğün, mevlit ve taziye evlerinde çaycılık yaparak sağlayan Feyzullah Yöndem, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde kendisine ait otomobille Gaziantep’in Nurdağı ilçesine giderek burada 15 gün boyunca depremzede vatandaşlar için çay ve kahve ikramında bulundu. 15 günün sonunda elindeki tüm çay ocağı takımlarını da depremzedelere bağışlayarak Sarıgöl’e dönen Feyzullah Yöndem bu kez Gaziantep’in İslahiye ilçesine Ramazan ayı boyunca depremzedelere çay ve kahve ikramında bulunacak.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaşarak depremzedelerin bulunduğu çadır kentte çay ve kahve ikramına başladığını belirten Feyzullah Yöndem, "Ramazan ayına girdik. Sarıgöl’de boş oturacağıma hayrım olsun diyerek tekrar yola koyuldum. Burada bana yer verdiler. Bayrama kadar depremzedelerin çay ve kahvelerini hayrına yapacağım. Bu bana mutluluk veriyor" dedi. Feyzullah Yöndem’in AFAD tarafından kendisine tahsis edilen konteynırda Ramazan Bayramına kadar hizmet vereceği öğrenildi.