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Ramazan’da cansuyu bereketi

CANSUYU DERNEĞİ MANİSA İL TEMSİLCİSİ FATİH AKOVA, RAMAZAN AYI İÇERİSİNDE İL GENELİNDE GÖNÜLLÜLERİ ARACILIĞIYLA TENCERESİ KAYNAMAYAN EV KALMAMASI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞTIKLARINI BELİRTEREK, "İNANIYORUZ Kİ VATANDAŞLARIMIZIN DESTEKLERİ İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ." DEDİ.

Ramazan’da cansuyu bereketi

CANSUYU DERNEĞİ MANİSA İL TEMSİLCİSİ FATİH AKOVA, RAMAZAN AYI İÇERİSİNDE İL GENELİNDE GÖNÜLLÜLERİ ARACILIĞIYLA TENCERESİ KAYNAMAYAN EV KALMAMASI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞTIKLARINI BELİRTEREK, "İNANIYORUZ Kİ VATANDAŞLARIMIZIN DESTEKLERİ İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ." DEDİ.

24 Mayıs 2020 Pazar 14:01
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Ramazan’da cansuyu bereketi

Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, Ramazan ayı içerisinde il genelinde gönüllüleri aracılığıyla tenceresi kaynamayan ev kalmaması için canla başla çalıştıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki vatandaşlarımızın destekleri ile büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Ramazan ayı içerisinde merkez dahil Saruhanlı, Akhisar, Salihli, Turgutlu, Soma, Kırkağaç, Alaşehir, Demirci, Yunusemre, Şehzadeler ile 10 ilçede gönüllüleri aracılığıyla tespiti yapılan binden fazla ailenin bizzat evlerine giderek onlara gıda kolisi, hijyen paketi, sıcak yemek ulaştıdıklarını ifade eden Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, ayrıca kalan ilçelerde de faaliyetlerine bireysel bazda devam ettiklerini ifade etti.

Önceliklerinin insanların hayat standartlarının arttırılması olduğunu söyleyen Başkan Akova, “Amacımız muhtaçlarımızı sadece Ramazan ayında hatırlamak değildir. Biz tespit ettiğimiz ailelerimize her ay destekçilerimizin katkıları ile omuz vermeye yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Bunun için çalışmalarımız sadece Ramazan ayı ile sınırlı değil. Bu gerçekleştirdiğimiz yardımların gerçek kahramanları siz destek veren bağış yapanlarsınız. Sizler destek verdiğiniz sürece bizler muhtaca cansuyu olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Rabbim bir daha böylesine camilerin kapalı kaldığı bayramlaşmaların olmadığı hüzünlü bir Ramazan ve Bayram nasip etmesin inşallah.” dedi.

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