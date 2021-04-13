Projeyi minikler yürütecek

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Yılmaz, okulun anasınıfı öğretmeni ve öğrencileri tarafından yürütülen ’Benim canım şehrim Manisa’ e-Twinning projesinin tanıtımı için Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’u makamında ziyaret etti.

Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Yılmaz, okulun anasınıfı öğretmen ve öğrencileri ile yürüttükleri ’Benim canım şehrim Manisa’ e-Twinning Projesinin kapsamı hakkında Kaymakam Abdullah Uçgun’a bilgilendirmelerde bulundu. Okul müdürü Yılmaz, yürütülen Projenin Manisa ve ilçelerinde bulunan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin yürüttüğü bir e-Twinning projesi olduğunu ve proje kapsamının ilçe geneli, 4-11 yaş aralığındaki çocukları kapsadığını belirtti.

Projeyle, öğrencilerin yaşadıkları şehir olan Manisa ve ilçelerinin, kültürel ve tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini tanımalarını, toprağında yetişen ürünleri ve bu ürünlerden neler yapılabileceğini bilmelerini sağlamak ve beraberinde araştıran, keşfeden, özgüvenli, vatan- millet sevgisine sahip bireyler yetiştirmenin hedeflendiği açıklandı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, proje süresince okul idaresi ve öğretmenlerine destek olacağını dile getirdi. Yapılan çalışmalardan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Uçgun, "Projede özveri ile çalışan öğretmenlerimize ve okul yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür faydalı projelerin eğitime katkısı çok büyük olacaktır. Özellikle öğrencilerimiz için çok faydalı olacaktır. Bu projenin uygulanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.