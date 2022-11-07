Projeleri Kabul Edildi

Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Destekleme ve Geliştirme Derneği ile paydaş oldukları “Güzel Ülkemde Değerlerim ve Tarihim” projesi İçişleri Bakanlığı Kültür İşleri Daire Başkanlığınca kabul edildi. Projede düzenlenen etkinlikte Alaşehir’de yetişen akademisyenler öğrencilerle buluştu.

Proje etkinliklerinde Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerinde görev yapan Alaşehirli bilim ve ilim insanlarını öğrencilerle buluşturmak, onların bakış açılarını geliştirmek ve sahip oldukları değerlerin farkındalıklarını arttırmak hedefiyle etkinlik düzenlendi. Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Fethi Sekin Gençlik Merkezinde düzenlediği konferansa saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından okulun hafız öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Okul Müdürü Aydın Görgeç, "Alaşehir’imizin değerli akademisyenlerinden Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü hocamız Prof. Dr. Ömer Metin ve Akdeniz üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü hocamız Prof. Dr. Güven Dinç ilçemizdeki lise öğrencileriyle buluşarak ‘Alaşehir’in tarihi ve değerleri’ konulu konferans vererek bizleri ve öğrencilerimizi bilgilendirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş katılımcı akademisyenlere teşekkür ederek plaket verdi.