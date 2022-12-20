Prestij cadde düzenlemeleriyle Manisa değişiyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde sürdürdükleri prestij cadde düzenleme çalışmalarıyla Manisa’daki değişimi sürdürdüklerini söyledi. Gölmarmara ilçesinde Uğur Mumcu Caddesi’ndeki prestij cadde çalışmalarının tamamlandığını aktaran Başkan Ergün, şehir merkezinde Avni Gemicioğlu Caddesi’nde çalışmaların devam ettiğini, çalışmaların Erler ve Alçıtepe caddeleriyle süreceğini ifade etti.

Prestij cadde düzenleme çalışmalarında Gölmarmara ilçesinde Uğur Mumcu Caddesi’ndeki çalışmaları tamamladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Gölmarmara ilçemizde, Atatürk Bulvarı’nın ardından Uğur Mumcu Caddesi’ni de ilçemize kazandırdık. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzellikte olan prestij caddemizi hemşehrilerimiz güle güle kullansın” dedi.

Avni Gemicioğlu Caddesi yenileniyor

Merkezdeki Avni Gemicioğlu Caddesi de prestij cadde düzenlemesi ile İbrahim Gökçen Bulvarı üstyapı yenilemeleri hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Avni Gemicioğlu Caddesi’nde MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ilk olarak 3 milyon TL yatırım bedeliyle 1.150 metre içme suyu ve 585 metre de yağmur suyu hattı döşendi. Şimdi de Büyükşehir Belediyemiz, üst yapı noktasında çalışmalara başladı. İnşallah, en kısa sürede modern ve güzel bir prestij caddeyi daha Manisa’mıza kazandırmış olacağız. Bunun yanında İbrahim Gökçen Bulvarı’nın da bozulan üst yapısının yenilenmesi noktasında Pazar günü itibariyle çalışma başlattık. Havaların durumuna göre bir hafta, 10 gün içinde bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Sırada Erler ve Alçıtepe caddeleri var

Şehir merkezinde çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Ergün, “Manisa merkezdeki prestij cadde çalışmalarımıza Erler ve Alçıtepe Caddelerimiz ile devam edeceğiz. İki caddemizde 1 kilometre içme suyu, 700 metre yağmur suyu ve 400 metre kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse Erler ve Alçıtepe Caddeleri için 26 Aralık tarihi itibariyle ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.