Potanın Tarzanları, Denizli deplasmanına hazırlanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, deplasmanda karşılaşacağı Merkez Efendi Belediye Basketbol Takımı maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Milli aranın ardından ilk maçına deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye karşısında çıkacak. 21 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak mücadelenin hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde sürdüren Potanın Tarzanları, karşılaşmaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlı ekipte takıma yeni katılan Wayne Selden ve Raymar Morgan da ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanda Milli takımlarından dönen John Roberson ve Michal Michalak da yer aldı.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “İki yeni transfer ile kadromuzu güçlendirdik. İlk 6 haftada bizden bütçe olarak daha büyük ve köklü takımlarla mücadele etmiştik. Son iki maçımızda Gaziantep’e karşı üçüncü periyotta, Türk Telekom’a karşı da ikinci yarıda oyundan düşerek mağlup olduk. Ancak bu maçlarda bölüm bölüm ortaya koyduğumuz mücadele bizlere umut vermişti. Bu maçlarda sergilediğimiz iyi performansı tüm maça yansıtmamız durumunda arzuladığımız galibiyetlere başlayacağımıza inancım tam. Manisa’mızı Süper Lig’de en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.