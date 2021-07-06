’Pervane Gönüller’ sergisi ile eserlerini görücüye çıkardılar

TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde Rölyef eğitimi alan kursiyerler tarafından yapılan eserlerin sergilendiği "Pervane Gönüller" isimli serginin açılışı Yunus Emre Millet Çarşısı Fuaye Salonu’nda yapıldı. Sergi 9 Temmuz Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Yunusemre Belediyesi kurslarında Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nden uzman hocalar eşliğinde eğitim gören kursiyerler, birbirinden güzel sanat eserleri sergiliyor. TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde Rölyef eğitimi alan kursiyerler tarafından Yunus Emre Millet Çarşısı’nın 3. katında bulunan Fuaye Salonu’nda Pervane Gönüller isimli serginin açılışı yapıldı. Serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve kursiyerler katıldı. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergiyi gezen Başkan Çerçi, “Bu güzel mekanda böyle güzel bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak sanat ve kültürü önemsiyoruz. Kültür, sanat, spor bizim nesillerimizin geleceğidir. Yeni neslimize sanat ve kültür anlamında çok şey kazandıracağız. Sergide emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

Başkan Çerçi, Rölyef Öğretmeni Kamile Taşkıran’a emeklerinden dolayı çiçek verdi. Sergi 9 Temmuz Cuma gününe kadar gezilebilecek.