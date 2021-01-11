Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Kırsal kalkınma hamleleri ile Yuntdağı’nda üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Mahallesi’nde hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Merkezi’nin yapımına devam ediyor.

Üretilen ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Pelitalan Mahallesi’nde Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi kuran Yunusemre Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yuntdağı bölgesinde kalkınmanın merkezi olarak seçtiğimiz Pelitalan Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Kırsal Kalkınma Merkezi’nde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Tamamlandığında bölgemize kalkınma ve tarımsal gelişim anlamında ciddi bir katkı sağlayacak. Üretimin, pazarlamanın yapıldığı bir merkez haline dönüşecek” dedi.

Kırsal Kalkınma Merkezi iki binadan oluşuyor. Birinci kat soğuk hava deposu ve idari odalar, ikinci kat ise eğitim salonundan oluşuyor. İkinci bina olan üretim binasında pekmez üretim tesisi, Antep fıstığı kavlama tesisi, un değirmeni, liyofilizasyon (Freeze-drying) kurutma makineleri, sıvı ve taneli dolum ve ambalaj makineleri, sebze meyve yıkama ve doğrama makineleri ile ayrıca 50 ton kapasiteli kantar bulunuyor.